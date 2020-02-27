Липецкие аграрии могут получить льготные кредиты по ставке не более 5%

С 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную или последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Липецкие аграрии в 2020 году получат льготных краткосрочных кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей, из которых 464,6 млн – это новые краткосрочные кредиты.

Кроме этого, у предприятий АПК есть возможность подать заявки на получение льготных инвестиционных кредитов. В текущем году Минсельхоз России для Липецкой области уже одобрил таких кредитов на сумму более 3,5 млрд рублей, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Льготные кредиты выдаются заемщикам для развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также на иные цели в соответствии с утвержденным перечнем.

«У Липецкой области – мощный аграрный потенциал. АПК региона сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Планом льготного кредитования на 2020 год, утвержденным Минсельхозом России, всем субъектам РФ предусмотрен лимит субсидий в объеме 90,9 млрд рублей. В частности, для льготных краткосрочных кредитов в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 19,6 млрд рублей, из них на новые кредиты – 10 млрд рублей. По льготным инвестиционным кредитам – 71,3 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей запланированы на выдачу новых займов.

Совершенствование существующих механизмов кредитования – одна из приоритетных задач, реализуемых Минсельхозом России. В частности, в 2020 году был увеличен до 600 млн рублей максимальный размер краткосрочного кредита одному заемщику, появилась возможность рефинансирования ранее привлеченных льготных кредитов. Кроме того, предусмотрена пролонгация до 12 лет срока ранее предоставленных кредитов на строительство новых тепличных комплексов и инфраструктуры для первичной и глубокой переработки мяса свиней.