Липецкие аграрии присоединились к всероссийскому флешмобу #мыдлявасбезвыходных

Масштабный всероссийский флешмоб #мыдлявасбезвыходных, инициированный Минсельхозом РФ, набирает обороты в Липецкой области и других регионах страны. Его первыми участниками стали аграрии Московской области. А в течение недели с момента старта акции в социальных сетях опубликовано уже более 3,5 тысячи постов, под которыми пользователи оставили около 80 тысяч лайков и комментариев, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.
В акции участвуют те, кто в условиях сложной эпидемиологической ситуации трудится в полях на посевной, работает на животноводческих фермах, в теплицах, производит продукты питания, чтобы в магазинах и на столах россиян было достаточно качественных и доступных продовольственных товаров. Тысячи аграриев по всей стране выкладывают фото и видеоматериалы о своей работе, сопровождая посты общим хэштегом #мыдлявасбезвыходных.
Флешмоб объединил все регионы России – от Дальнего Востока до Северо-Западного федерального округа. По хэштегу можно увидеть, как трудятся трактористы и комбайнеры на полях Краснодарского края, пчеловоды на пасеках в Дагестане, животноводы в Якутии, а также понаблюдать за тем, как идет закладка яблочных садов на Ставрополье, сбор клубники в Крыму, вылов рыбы в Севастополе или сбор овощей на Урале.
Кроме того, к акции присоединяются не только аграрии, но и производители сельхозтехники, минеральных удобрений, пищевые и рыбоперерабатывающие предприятия, ветеринары, зоотехники, ученые. Сейчас в Липецкой области активно идет посевная кампания.
«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».
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