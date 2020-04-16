Липецкие аграрии присоединились к всероссийскому флешмобу #мыдлявасбезвыходных

Масштабный всероссийский флешмоб #мыдлявасбезвыходных, инициированный Минсельхозом РФ, набирает обороты в Липецкой области и других регионах страны. Его первыми участниками стали аграрии Московской области. А в течение недели с момента старта акции в социальных сетях опубликовано уже более 3,5 тысячи постов, под которыми пользователи оставили около 80 тысяч лайков и комментариев, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

В акции участвуют те, кто в условиях сложной эпидемиологической ситуации трудится в полях на посевной, работает на животноводческих фермах, в теплицах, производит продукты питания, чтобы в магазинах и на столах россиян было достаточно качественных и доступных продовольственных товаров. Тысячи аграриев по всей стране выкладывают фото и видеоматериалы о своей работе, сопровождая посты общим хэштегом #мыдлявасбезвыходных.

Флешмоб объединил все регионы России – от Дальнего Востока до Северо-Западного федерального округа. По хэштегу можно увидеть, как трудятся трактористы и комбайнеры на полях Краснодарского края, пчеловоды на пасеках в Дагестане, животноводы в Якутии, а также понаблюдать за тем, как идет закладка яблочных садов на Ставрополье, сбор клубники в Крыму, вылов рыбы в Севастополе или сбор овощей на Урале.

Кроме того, к акции присоединяются не только аграрии, но и производители сельхозтехники, минеральных удобрений, пищевые и рыбоперерабатывающие предприятия, ветеринары, зоотехники, ученые. Сейчас в Липецкой области активно идет посевная кампания.