Липецкие артисты прочитают детям сказки в социальной сети

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого дополнил свой проект #ВАКЦИНАТЕАТРА новым направлением. Любимые зрителями артисты будут читать детские сказки. Каждый из выпусков исполнители записывают у себя дома, находясь в режиме самоизоляции. В зависимости от технических возможностей это будет аудио- или видеоверсия.

Как сообщили в театре, артисты выбирают произведение для ролика сами. Чаще всего то, которое, по их мнению, является наиболее поучительным и полезным с воспитательной точки зрения, с расчетом на семейное обсуждение после прослушивания. Уже известно, что в проект войдут русские народные сказки, произведения Чуковского, Пушкина, Петрушевской, сказки Сутеева и многие другие.

Серия выпусков называется «Сказки на ночь». Смотреть и слушать их можно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». На этой же площадке ведется онлайн-трансляция спектаклей, радиопостановок из цикла «Театр у микрофона», виртуальные экскурсии по театральным музейным экспозициям, артисты и зрители записывают жизнеутверждающие ролики с любимыми стихами.

Все эти направления представляют большой театральный онлайн проект #ВАКЦИНАТЕАТРА, о котором артисты Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого объявили одними из первых в стране сразу после введения ограничения на проведение массовых мероприятий.

Благодаря онлайн-проекту зрительская аудитория липецкой драмы достигла небывалого масштаба. Трансляции тематических выпусков и спектаклей смотрят не только жители Липецкой области, но и других городов России, а также во Франции, Италии и США.