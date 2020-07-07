Липецкие автоинспекторы будут выявлять нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения

На дорогах региона пройдет целенаправленное профилактическое мероприятие.

В течение двух дней 8 и 9 июля сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушения Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу в усиленном режиме, в том числе используя форму скрытого контроля дорожного движения с применением средств фото- видеофиксации.

Как известно, автоаварии, связанные с выездом на полосу встречного движения, характеризуются наиболее тяжкими последствиями. И хотя по итогам первого полугодия этого года наблюдается снижение подобных ДТП с 56 до 46 по сравнению с тем же периодом прошлого года, проблема остается. Так, в конце июня нынешнего года в Елецком районе произошла резонансная автоавария, в которой из-за выезда на встречную полосу лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате шесть человек погибли, один – получил травмы.

Липецкая Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой совершать этот опасный маневр только в том случае, если есть полная уверенность в его безопасности как для них самих и их пассажиров, так и для остальных участников движения.