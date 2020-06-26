Липецкие автоинспекторы проводят рейдовые мероприятия

Дорожные полицейские ежедневно выявляют грубые нарушения Правил дорожного движения. Одно из них – управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования. В прошедшую неделю автоинспекторы задержали на дорогах нашего региона семьдесят восемь нетрезвых за рулем. Нарушения выявили в городах Липецке и Ельце, а так же в Хлевенском, Усманском и других районах области.

Нетрезвая езда – одно из самых опасных и грубых нарушений ПДД. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, имеют наиболее тяжелые последствия для их участников.

На улице Первомайской в областном центре сотрудники ГИБДД при проверке водителя «Лады-Калины» установили, что госномера автомобиля и документы числятся в розыске. В этом случае предусмотрено их изъятие. Управлять автомобилем без номерных знаков Правила дорожного движения запрещают, за исключением случаев, когда машина куплена в салоне не позднее, чем десять дней назад – именно такой срок установлен для постановки его на учет.

Если автомобиль куплен с рук по договору, то новый владелец должен в десятидневный срок оформить его на свое имя. В противном случае его предыдущий хозяин может написать в ГИБДД заявление о прекращении регистрации и с этого момента номерные знаки и регистрационное свидетельство начинают числиться в розыске, как и произошло в случае с владельцем «Калины». Всего за прошедшую неделю автоинспекторы выявили девять таких нарушений.

Помимо того, дорожные полицейские за тот же период выявили сто сорок два случая непредоставления преимущества пешеходам. Автомобилисты должны помнить, что пешеходы – наиболее уязвимая категория участников дорожного движения, ведь в случае автоаварии их, как людей в машине, не защищает кузов автомобиля, поэтому они получают наиболее серьезные травмы.

Так же сотрудники ГИБДД выявили четыреста тридцать один случай неиспользования ремней безопасности. Это средство безопасности помогает минимизировать последствия в случае автоаварии.

Всего за прошедшую неделю автоинспекторы выявили больше пятнадцати тысяч нарушений Правил дорожного движения. Такая работа проводится постоянно, сообщают в УГИБДД УМВД России по Липецкой области