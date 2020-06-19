Липецкие автоинспекторы во время рейдов выявляют нарушения ПДД водителями мототехники

А так же проводят с ними профилактические беседы

В Липецке, и других городах и районах области в рамках областного профилактического мероприятия, направленного на предупреждение автоаварий с участием несовершеннолетних и взрослых мотоциклистов, проходят рейды по выявлению нарушений ПДД водителями двухколесной мототехники.

В Липецке сотрудники ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными и по делам несовершеннолетних проводят подворные обходы административных участков. Они разъясняют владельцам транспорта требования Правил дорожного движения и правил регистрации и утилизации транспортных средств.

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с владельцами и покупателями мототехники о соблюдении правил безопасности в коммерческих организациях, где продают скутеры и мопеды.

В одном из липецких магазинов, где продают мототехнику и аксессуары к ней, сотрудники ГИБДД побеседовали с покупателями и продавцами. Они напомнили о том, что необходимо всегда соблюдать Правила дорожного движения при управлении двухколесным транспортом, а так же о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Ведь в отличие от автомобилиста, которого защищает кузов машины, тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия для водителя мототранспорта намного серьезней, а специальная экипировка поможет их минимизировать.

Помимо предупреждения нарушений дорожные полицейские проводят работу по их выявлению. Так, в областном центре на Новолипецке практически одновременно автоинспекторы за нарушения ПДД задержали двух водителей мотоциклов за отсутствие защитного шлема, страхового полиса ОСАГО, управление незарегистрированным транспортом без наличия соответствующей категории в водительском удостоверении. Теперь им придется заплатить штраф.

А в городе Усмани автоинспекторы остановили скутериста. Оказалось, что он управляет транспортом не только не имея водительского удостоверения, но и в состоянии опьянения, что подтвердило освидетельствование на месте. Ему так же грозит наказание.

Только за один день проведения профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД выявили более сорока нарушений ПДД водителями мотоциклов и скутеров. Всех их привлекли к административной ответственности.

– Особенно хочется обратиться к родителям, допускающим своих несовершеннолетних детей к управлению двухколесным мототранспортом. Взрослые должны помнить, что в первую очередь на них лежит ответственность за воспитание у детей законопослушного поведения на дороге, говорит заместитель начальника УГИБДД УМВД России по области

Максим Абрамов. – Хочется еще раз призвать всех водителей – и тех, кто управляет мототехникой, и тех, кто водит автомобиль, соблюдать ПДД, культуру поведения на дороге и не забывать об остальных участниках дорожного движения, Эти простые, но действенные меры помогут значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортным травматизмом на дорогах региона.

Госавтоинспекция напоминает, что для водителей двухколесного транспорта в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность. Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей. Если водитель мотоцикла, скутера или мопеда управляет транспортным средством в состоянии опьянения, то ему грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

При выявлении фактов нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними водителями мопедов и скутеров, в известность в обязательном порядке автоинспекторы ставят подразделения участковых уполномоченных полиции и инспекции по делам несовершеннолетних. Родителей малолетних нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Им грозит предупреждение, либо штраф до 500 рублей. Помимо этого, за передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили редакции в УГИБДД УМВД России по Липецкой области