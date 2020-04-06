Липецкие байкеры вместе с волонтерами из медколледжа помогают пенсионерам в период самоизоляции

Добровольцы Липецкого медицинского колледжа помогают пенсионерам, которые в настоящее время вынуждены находиться в самоизоляции. Специализированный волонтёрский штаб открыт в липецком отделении Общероссийского народного фронта.

Добровольцы покупают и приносят пожилым продукты, медикаменты, выгуливают домашних животных. К каждой просьбе — индивидуальный подход и адресная доставка. Уточнив все пожелания заявителя, волонтёры-медики отправляются выполнять заказ, строго соблюдая при этом инструкции по безопасности.

К волонтёрам ОНФ присоединились и липецкие байкеры. Они доставляют пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья продукты и лекарства. Причём не только в областном центре, выезжают и в районы.

На ежедневные дежурства выходит три экипажа, в случае экстренных вызовов привлекаются дополнительные люди. Всего в ряды добровольцев вступили 14 липецких мотоциклистов.

Все, кому нужна помощь волонтёров, могут обратиться по телефону горячей линии Единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48.

«Поддержка старшего поколения важна в любое время, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — В сегодняшних реалиях это особенно необходимо. Пожилые люди наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции. Наша задача — окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание».