Липецкие гимнасты завоевали золотые и серебряные медали на чемпионате и Первенстве ЦФО

Липецкие гимнасты успешно выступили на чемпионате и Первенстве ЦФО по спортивной гимнастике во Владимире. В турнире принимали участие около 150 спортсменов из 14 городов. В список лучших по итогам состязаний попали только 45 человек.

В их числе воспитанники ДЮСШ № 1 Липецка Николай Пивоваров, Илья Мусин и Евгений Пленников. Они набрали высокие баллы в многоборье и попали в пятерку лучших. Также липчане вышли в финал по отдельным снарядам и завоевали четыре медали. Евгений Пленников занял первое место на кольцах и третье место в упражнении конь-махи. Илье Мусину досталось второе место на перекладине и третье место на кольцах. Николай Пивоваров выполнил программу кандидата мастера спорта. Липецкие гимнасты стали золотыми и серебряными призёрами чемпионата и Первенства ЦФО и получили право участвовать в чемпионате и первенстве России в Пензе в апреле 2020 года.

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством главы региона Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Совершенствование системы физического воспитания молодёжи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.