Липецкие медики отмечены государственными наградами

В канун Дня медицинского работника Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекции, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Липецкие медики награждены государственными наградами. Орденом Пирогова награждена врач-анестезиолог ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Кристина Кряхтунова. В 2015 году она окончила «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко». Трудовая деятельность молодого специалиста началась в 2016 году в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» . В настоящее время врач работает в развернутом специализированном инфекционном госпитале для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

Медалью Луки Крымского награждена медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1» Наталья Коблякова. Здесь она работает с начала своей трудовой деятельности. В настоящее время трудится в развернутом специализированном инфекционном госпитале для лечения больных с новой коронавирусной инфекции (COVID-19), созданном на базе этого же медучреждения.

«Мы гордимся региональным здравоохранением и успехами липецких врачей», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.