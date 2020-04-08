Липецкие медики, работающие с больными коронавирусом, получат стимулирующие выплаты

В соответствии с постановлением Правительства России от 2.04.2020. № 415 с апреля текущего года будут установлены стимулирующие выплаты за счет средств федерального бюджета медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией.

Размер выплат увязан со среднемесячным доходом от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года: врачам скорой медицинской помощи – 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности; среднему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в выездных бригадах – 40%; фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи, водителям, санитарам – 20%; врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в поликлиниках – 80%; среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках, на фапах – 40% от СДТД; младшему медицинскому персоналу поликлиник – 20%; врачам стационаров – 100%; среднему медицинскому персоналу стационаров – 50%; младшему медицинскому персоналу стационаров – 30%.

По решению главы администрации области Игоря Артамонова за счет средств регионального бюджета также будут обеспечены доплаты работникам, обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, но не вошедшим в содержание правительственного документа: биологам клинико-диагностических лабораторий – 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности; водителям скорой медицинской помощи, кастеляншам и уборщикам служебных помещений в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией – 20% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности.