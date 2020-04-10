Липецкие педагоги примут участие в онлайн-проекте «Виртуальный урок»

Управление образования и науки Липецкой области запускает онлайн-проект «Виртуальный урок». В нём примут участие все муниципалитеты региона. В планах — не только занятия с детьми, но и консультации для родителей.
Принять участие в проекте и задать вопрос учителям можно будет на сайте регионального управления образования и науки (ссылка на трансляцию будет доступна на главной странице), а также в группе управления в социальной сети «ВКонтакте».
Онлайн-проект «Виртуальный урок» — новый опыт в липецком образовании, это возможность перевести учебный процесс в интересный и понятный всем формат. Липецкие педагоги будут делиться приёмами дистанционного образования и совместно вырабатывать правильный подход к качественному обучению школьников.
География, химия, история, физика, математика — темы для уроков выбраны так, чтобы они были интересны и понятны всем ученикам. Отдельно учителя поделятся своими педагогическими находками при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации.
Онлайн-проект стартует в понедельник, 13 апреля, в 10:00. Первые уроки проведут учителя липецкой гимназии №12. Виртуальные занятия будут проходить по будням.
«Школы региона стремятся активно реализовывать современные программы, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».
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