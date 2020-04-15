Липецкие предприятия наиболее пострадавших отраслей могут получить льготные займы «Антикризисная поддержка»

По поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в кратчайшие сроки сформировал специальный займ «Антикризисная поддержка» для предприятий наиболее пострадавших отраслей. Это льготное кредитование по ставке 0,1% годовых. Фонду выделены дополнительные средства на новый кредитный продукт для микробизнеса. Сегодня подписаны первые договоры в сфере образования и перевозок, на счета получателей перечислены средства.

Во время подписания, находясь в режиме видеоконференцсвязи с предпринимателями, Игорь Артамонов отметил, что формирование этой меры поддержки стало в том числе реакцией на многочисленные обращения представителей малого бизнеса на специальную горячую линию.

«За две недели поступило более двух тысяч звонков и обращений предпринимателей для разъяснения федеральных и региональных предложений по мерам поддержки. Малый бизнес и микропредприятия, а это более 40 тысяч субъектов в Липецкой области и 120 тысяч сотрудников, формирующих четверть валового регионального продукта (ВРП), наиболее уязвимы в сегодняшних условиях. Правительство приняло ряд мер поддержки – налоговые льготы, арендные каникулы, моратории на большинство видов проверок. Мы в региональный перечень пострадавших отраслей дополнительно внесли микропредприятия, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами. Они могут рассчитывать на все формы нашей помощи. Именно им и предлагается займ «Антикризисная поддержка», – заявил Игорь Артамонов.

Максимальный размер займа составляет 1 млн рублей. Деньги целевые: на заработную плату, аренду и коммунальные платежи нужно направить не менее 80%. Подробную информацию об условиях предоставления займа «Антикризисная поддержка» можно узнать на сайте Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Пакет документов рассматривается в течение четырех дней. В связи с режимом самоизоляции для получения кредита заемщику нужно прийти только один раз – оставить документы и подписанный со своей стороны договор в ячейке. Фонд проводит проверку документов и, если они подготовлены правильно, подписывает договор со своей стороны. Не позднее следующего дня деньги поступают на счет.