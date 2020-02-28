Липецкие проекты получили награды Всероссийского конкурса

Участники из Липецкой области вошли в число победителей финала Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из 286 заявок, поступивших в Министерство строительства РФ, лишь 80 стали финалистами.

Сразу три проекта Липецкой области сегодня получили заслуженные награды. Это благоустройство набережной реки Дон в Данкове, сквера имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине. Все проекты подготовлены с учетом мнений и предложений граждан, были продуманы концепции и наполнение пространств.

Победители конкурса удостоены федеральных грантов. Так, Елец, лауреат в номинации «Исторические поселения», получит 44,5 млн рублей, а малые города – по 45 млн рублей. В числе трендов, которые отметили эксперты при оценке проектов 2020 года, – рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также возросшая роль участия граждан при разработке проектов и привлечение инвестиций в реализацию проекта.

«Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – это уникальная возможность для муниципальных образований привлечь на благоустройство ощутимые дополнительные средства, которые им предоставляет Минстрой России. Победа в конкурсе позволит преобразить общественные пространства с помощью уникальных проектов наших архитекторов и общественности», – подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов.