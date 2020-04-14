Липецкие шахматисты приняли участие в турнире «Битва регионов»

Представители созданного на международной платформе виртуального шахматного клуба Lipetsk Chess Club накануне принял участие в третьем этапе турнира «Битва регионов». Для липецких шахматистов это был первый опыт участия в столь крупном соревновании.

Три турнира с различным контролем времени, три часа игры, перерывы между турнирами составляли 5 минут – все это требовало хорошей подготовки. В каждом из турниров приняли участие представители 21 региона России, всего на старт вышли 600 шахматистов. Среди них были гроссмейстеры и мастера, шахматисты, добившиеся побед на международном уровне.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, за Липецкую область выступали 42 шахматиста. В первом турнире с контролем времени 5 минут + 2 сек. за каждый ход сборная региона заняла второе место и вышла в суперфинал. В команде учитывались результаты восьми лучших спортсменов, поэтому на протяжении турнира всем нужно было очень хорошо играть. Во втором турнире с контролем 3 минуты + 1 сек. за каждый сделанный ход, нашей шахматной дружине удалось показать пятый результат. И, наконец, в третьем турнире, который прошел с самым быстрым контролем времени для шахмат – всего 1 минута на партию, немного удачи не хватило шахматистам, чтобы попасть в тройку. Итог – четвертое место. Техническая информация по турниру размещена на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области.

В следующее воскресенье, 19 апреля, пройдет четвертый этап. Команда региона поборется за выход в суперфинал в двух других номинациях. Поболеть за наших спортсменов на виртуальную платформу Lichess. Все подробности в группе ВКонтакте Chess 48. Шахматы в Липецкой области (https://vk.com/chess48).