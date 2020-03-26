Липецкие школьники на дистанционном обучении готовят письма ЮИД

Региональная Госавтоинспекция в эти дни проводит акцию «Безопасный маршрут», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. По итогам двух месяцев этого года на территории региона в ДТП пострадали 30 детей, один ребенок погиб, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области

Учитывая сложившуюся ситуацию, Госавтоинспекция намерена на сайтах образовательных организаций, в электронных журналах, в родительских чатах интернет-мессенджеров организовать широкое освещение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Также до 12 апреля будут проводиться профилактические беседы с родителями о соблюдении безопасной перевозки детей, обеспечения безопасности детей-пешеходов, популяризации применения световозвращающих элементов.

Во взаимодействии с муниципальными отделами образования и образовательными организациями проводится широкомасштабная информационно-пропагандистская акция «Письмо ЮИД». Ребята, находящиеся на дистанционном обучении, готовят послания с призывами к участникам дорожного движения. Это письма в форме призывов, рисунков, стихотворений, возможно использование и других литературных жанров. Затем посредством Интернета эти послания направляются в школы, чтобы позднее школьники приняли участие в раздаче писем ЮИД всем категориям участников дорожного движения.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает глава администрации Липецкой обалсти Игорь Артамонов.