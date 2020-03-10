Липецкие волейболистки вышли в финал высшей лиги «А». Борьбу за золото начнут на домашней площадке

Липецкие волейболистки вернулись домой из Череповца с победой. Матч с местной «Северянкой» 7 марта завершился со счетом 3:2. Он стал заключительным в серии полуфинала плей-офф высшей лиги «А» чемпионата России среди женских команд.

Игры полуфинала проводятся до трех побед. Предыдущие две встречи прошли в СК «Атлант» и также сложились в пользу липчанок – 3:1 и 3:2. В Череповце липецким болельщикам снова пришлось понервничать. Первый сет остался за хозяйками, который они выиграли со счетом 26:24. В двух следующих партиях «Липецк» взял реванш – 25:21 и 25:22. В конце четвертой партии обе команды шли по очкам ровно. В итоге перевес оказался у «Северянки». Фаворит определился на тай-брейке, победу праздновали липчанки – 15:11. Самым результативным игроком матча признана Ирина Сазонова.

«Третья игра была сложной, – прокомментировал результат встречи главный тренер ВК «Липецк» Андрей Смирнов. – Команда немного нервничала, это сказалось на третьей и четвертой партиях, когда один удар мог решить все. Но это плей-офф, такие игры дают хороший опыт. Спасибо за поддержку болельщикам, она нам очень помогла».

Борьба за золото чемпионата России начнется для ВК «Липецк» на домашней площадке в «Атланте». Первые матчи планируются на 21 и 22 марта. Соперник определится по результатам встреч между нижегородской «Спартой» и «Тулицей», в серии которых счет равный 2:2. Решающий поединок состоится в Туле 14 марта.

«Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Очень важно постоянно развивать физическую культуру и популяризировать активный досуг».