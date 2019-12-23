Липецкий ансамбль танца «Параллели» получил микроавтобус

Ансамбль танца «Параллели» получил новогодний подарок — микроавтобус для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

В автомобиле 10 посадочных мест, два места под транспортировку пассажиров в креслах-колясках. Микроавтобус оснащён электроподъёмником, кондиционером и устройством «Эра-Глонасс».

Транспорт приобретён на средства областного бюджета. Ключи руководителю коллектива вручил глава региона Игорь Артамонов. Артисты ансамбля танца «Параллели» показали руководителю Липецкой области свои лучшие номера.

«Параллели» — удивительный коллектив. Это люди большой силы воли, творческие и жизнерадостные, пример для многих. Надеюсь, новый автомобиль будет очень полезен. Мы продолжим оказывать ансамблю поддержку. В частности, постараемся решить вопрос с выделением помещения для занятий танцами», — сказал Игорь Артамонов.

Ансамбль танца для людей с ограниченными возможностями здоровья был создан в Липецке в 2007 году. Сегодня в коллективе 70 человек: 53 участника с особенностями здоровья и 17 — без инвалидности. В нем занимаются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с расстройствами аутистического спектра.