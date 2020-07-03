Липецкий областной кожно-венерологический диспансер начинает проводить тестирование жителей на COVID-19

С 4 июля в областном кожно-венерологическом диспансере начнут проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Забор проб осуществляется методами ПЦР без выделения возбудителя и ИФА на антитела к Sars-CoV-2, в том числе экспресс-методом.

Диагностика доступна всем желающим. Показания для проведения исследования не требуются. Тестирование будет осуществляться на платной основе в каждую субботу с 08-00 до 13-00 по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой, 18. Телефон для справок: 8 915 859 13 90, телефон регистратуры 8 4742 55 90 40