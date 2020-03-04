Липецкий паралимпиец стал первым и единственным в России заслуженным мастером спорта в своем виде

Липчанину Павлу Шматову приказом Министерства спорта Российской федерации присвоено звание «Заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Липецкий паралимпиец является первым и единственным атлетом, кому в России присвоено звание по этому виду спорта и первым в Липецкой области заслуженным мастером по адаптивному спорту.

Заниматься ориентированием Павел начал в 2006-м. На следующий год он впервые принял участие в чемпионате России, стал его победителем и был включен в состав сборной страны. Сейчас липчанин является лидером российской команды, неоднократным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы, шестикратным чемпионом страны. Тренером Павла Шматова на протяжении всей его спортивной карьеры является президент Федерации спортивного ориентирования Липецкой области Виталий Валов.

«В Липецкой области ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.