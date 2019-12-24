Липецкий рынок сбыта продолжает расширяться при поддержке областной власти

Расширить рынок сбыта липецким поставщикам помогает областная власть. В регионе идет активное продвижение в торговые сети товаров местных производителей напрямую без посредников. Сетевые торговые компании расширяют ассортимент продукции и выделяют ее специальным знаком «Покупай липецкое!».

Для местных производителей, которые желают войти в торговые сети, весной состоялась масштабная закупочная сессия. Она собрала около 100 предприятий торговли и столько же поставщиков. Список магазинов и торговых сетей, где можно приобрести натуральные продукты по приемлемым ценам, заметно расширился.

«Сегодня в Липецкой области работают 25 розничных рынков, в том числе открывшиеся в этом году два новых – в Измалковском и Добринском районах. Кроме того, действуют семь кооперативных рынков, также продукцию с личных подворий реализуют в магазинах нашего региона и за его пределами, устанавливают бесплатные торговые ряды, где каждый житель в комфортных условиях может продать свой урожай», — рассказал сегодня журналистам на брифинге начальник регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.

Для продвижения выращенной и заготовленной в регионе продукции проводят областные ярмарки. В 2019 году их провели более 270, 160 из них – в сельских поселениях. На ярмарках ценовая выгода по ряду товаров в сравнении с магазинами доходит до 30%. Для небольших производителей – это зачастую единственный канал сбыта своей продукции.

Сейчас пересмотрен подход к их проведению, говорилось на брифинге. Если раньше была цель увеличить количество ярмарок, особенно в отдаленных селах, то сегодня делается акцент на улучшение обслуживания покупателей и расширение ассортимента.

«Традиционно покупателей на ярмарках привлекают низкие цены при неизменно высоком качестве продукции и широком выборе товаров», — подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.