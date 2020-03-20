Липецкий самбист-ветеран завоевал бронзу чемпионата России

Чемпионат России по самбо среди мастеров, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел в Санкт-Петербурге с участием представителей Липецкой области. Соревнования собрали 218 ветеранов из 35 российских регионов, рассказывает ТРК «Липецкое время».

Наград разыграны в семи возрастных категориях. Командный чемпионат состоялся в трех: до 40 лет, до 50 лет и старше 50 лет. Липецкий самбист Дмитрий Биркин стал бронзовым призером в возрастной категории 45-49 лет, весовая категория 82 кг. Пятым в этой же группе, но в весовой категории до 100 кг, стал Сергей Белоусов.

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством главы региона Игоря Артамонова. Ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых.

«Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области», – подчеркивает Игорь Артамонов.