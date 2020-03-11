Липецкий стрелок завоевал бронзу этапа Кубка мира

На проходящем в кипрском городе Никосия этапе Кубка мира по стендовой стрельбе липчанин Антон Астахов стал бронзовым призером в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит, сообщает LipetskMedia. В матче за третье место Астахов в паре с башкиркой Зилей Батыршиной опередил хозяев соревнований Констанции Николау и Менелаоса Михаэлидеса, одержав победу со счетом 36:35.

«Особое внимание в регионе уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф