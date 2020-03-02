Липецкий театр драмы им. Л.Н. Толстого обновил репертуар своих гастролей по районам области

В 2020 году Липецкий Государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого обновил репертуар своих гастролей по районам области. В программу выездных спектаклей включили премьерную постановку «Щелкунчик». Впервые на выезде спектакль покажут зрителям районного Центра культуры в Усмани 4 марта. Гастрольный вариант «Щелкунчика» не будет отличаться от оригинала. Для сохранения на сцене особой атмосферы праздника и волшебства зимней сказки постановщики решились на перевозку реквизита и декораций в полном объеме. Так для доставки четырехметровой ёлки потребуется отдельная спецтехника.

Наиболее широко в репертуаре гастрольных поездок по районам области будет представлена тема Великой Отечественной войны. Театр покажет спектакль «Иван и Александра» по пьесе В. Гуркина в учреждениях культуры Ельца (22 марта), поселка Лев-Толстой (25 марта), Измалково (26 марта), Данкова (8 апреля) и Лебедяни (15 апреля).

Количество спектаклей показанных артистами Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого в рамках гастролей по районам области с каждым годом увеличивается. Так, в 2019 году творческая группа выезжала в сельскую глубинку 17 раз, что в четыре раза больше госзадания. Это связано не только с возрастающим интересом к театральному искусству, но и с укреплением материально-технической базы районных и сельских домов культуры. Во многих из них теперь установлено новое световое и звуковое оборудование, соответствующее уровню профессиональных коллективов.

«Каждый спектакль, показанный артистами Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе внимание публики. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самого разного возраста, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.