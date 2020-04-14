Липецкий театр драмы предложил зрителям принять участие в составлении онлайн-афиши

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого приглашает зрителей принять участие в составлении онлайн-афиши и самим выбрать один из спектаклей для показа в интернете на этой неделе. Голосование за любимую постановку открыто в группе липецкой драмы в социальной сети «ВКонтакте», где и ведутся интернет-трансляции.

Спектакль-победитель покажут в воскресенье, 19 апреля. Также в интернет-репертуаре этой недели ретро-запись чеховской «Чайки» – телевизионный фильм снятый Центральным телевидением СССР в 1988г (16 апреля), инсценировка по повести Чехова «Дуэль» (17 апреля), постановка «За чем пойдешь, то и найдешь» по пьесе Островского (18 апреля). Дни показов и время начала спектаклей традиционные – с четверга по воскресенье, в 19.00.

А в понедельник, вторник и среду липчанам предлагают принять участие в новой интерактивной игре – викторине «Театральный бинокль». В первом туре – с 13 по 15 апреля – нужно отгадать название спектакля, которое зашифровано в линейке imoji. Во втором – с 20 по 22 апреля – необходимо будет узнать персонажа или артиста-исполнителя по небольшому элементу фотографии. Победителей и самых активных участников викторины ждет приз – театральный билет с открытой датой.

Для детей артисты подготовят новые выпуски из серии «Сказки на ночь». Презентация всего альбома состоится 19 апреля на странице театра в социальной сети «ВКонтакте». Игровая программа и цикл роликов для семейного просмотра дополнили большой онлайн-проект #ВАКЦИНАТЕАТРА. За время его работы, по статистике социальной сети, интернет-аудитория липецкой драмы увеличилась в четыре раза.