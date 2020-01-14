Липецкий юный дзюдоист получил подарок от Президента

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил 12-летнему спортсмену подарок от Президента – кимоно для занятий дзюдо.

«Президент исполнил его просьбу и попросил меня передать кимоно. У парня много спортивных успехов. В новом кимоно он планирует стать олимпийским чемпионом. Мы поддерживаем это желание», — сказал Игорь Артамонов.

Новогодний подарок получил и младший брат спортсмена, который также занимается дзюдо.

Воспитанник спортивной школы №6 Кирилл Зубков написал письмо Владимиру Путину накануне Нового года, в котором попросил кимоно. Он занимается дзюдо пять лет, имеет первый юношеский разряд. В прошлом году на Всероссийских соревнованиях среди юношей до 13 лет Кирилл Зубков занял первое место в командном зачете.