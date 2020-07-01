Липецкий завод АВВ празднует пятилетие открытия

ООО «АББ Электрооборудование» – липецкий завод швейцарского концерна ABB площадью 7000 квадратных метров, в который было инвестировано 20 млн долларов, открылся в ОЭЗ «Липецк» в 2015 году. Он был возведен за один год и стал единственным предприятием ABB в России, построенным «с нуля».

«Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию взаимовыгодных отношений между областной властью и бизнесом, в том числе зарубежным, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы дорожим доверием инвесторов и стараемся создавать максимально благоприятный деловой климат».

Первоначально завод был ориентирован на выпуск оболочек для низковольтных комплектных устройств, производство комплектных распределительных устройств среднего напряжения было налажено в 2017 году. За пять лет работы предприятие прошло путь от производства относительно несложной электротехнической продукции до выпуска высокотехнологичных распределительных устройств, используемых в энергетическом комплексе России.

Липецкий завод АВВ реализует глобальную стратегию цифрового лидерства компании и сосредоточен на производстве передового электрооборудования. Российское производство позволило снизить издержки на транспортировку оборудования из-за рубежа. Тем самым ABB предлагает российским заказчикам свои продукты по выгодной цене. Сегодня продукты семейств SafeRing и UniGear задают высокие стандарты надежности и безопасности электрооборудования, а часть ячеек, оснащенных цифровыми системами контроля, расширяют возможности мониторинга и анализа данных энергопотребления на объекте. Собственный инжиниринговый центр позволяет поставлять на рынок комплексные решения в виде собранных и готовых к монтажу шкафов и энергоблоков.

По словам генерального директора ООО «АББ Электрооборудование» Александра Прудникова, за пять лет работы завод прошел путь поэтапного взросления, перейдя к выпуску продукции с высокой добавленной ценностью. Реализация этого проекта – заслуга всех сотрудников. «Завод международного концерна ABB – прекрасный пример успешного международного сотрудничества в форме прямых инвестиций, создания новых рабочих мест и переноса современных технологий на российскую землю. Мы гордимся таким резидентом, выбравшим площадку нашей особой экономической зоны своим местом размещения», – отметил руководитель ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев.