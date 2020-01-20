Липецким семьям на выплату ипотеки потребуется в среднем пять с половиной лет

LipetskMedia со ссылкой на исследование сервиса объявлений«Домофонд» приводит интересную статистику. Аналитики рассчитали сроки выплат ипотечных кредитов при покупке двухкомнатной квартиры в новостройке с использованием материнского капитала в среднем по стране и в регионах. Липецкая область — на 40-м месте. Среднестатистической липецкой семье понадобится пять с половиной лет на приобретение двухкомнатной квартиры в собственность стоимостью чуть больше двух миллионов рублей. За основу брали ежемесячный средний доход семьи в 68,2 тысячи рублей.

За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц). Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Процентная ставка по «семейной ипотеке» составляет 6%. Компенсация или субсидия от государства в размере 616 617 тыс. руб. не входит в 20% первоначального взноса, а добавляется к ним. В исследовании учитывались о средней стоимости двухкомнатных квартир в новостройках в 57 регионах России.

Дольше всего ипотеку за новую квартиру придется выплачивать москвичам. При доходе 178,2 тыс. руб. в месяц семья сможет погасить кредит за 14 лет и три месяца.

Лидером по скорости выплаты ипотеки стала Мурманская область. Всего девять месяцев нужно, чтобы выплатить 1 150 000 руб. за новую «двушку».

В среднем по стране ипотечный кредит на покупку жилья семья сможет закрыть за шесть лет и восемь месяцев. При условии, что стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке останется неизменной — 3,8 млн руб., а семейный доход останется равным 93 тыс. руб.

Напомним, что Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Он будет выплачиваться уже за первого ребенка. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше миллиона рублей. Подробнее по теме.