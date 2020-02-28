Липецким школьникам преподали урок первой помощи

Что такое сердечный ритм и как его восстанавливать. Как делать непрямой массаж сердца и накладывать шину? Об этом и не только сегодня рассказывали ученикам гимназии №12 Липецка в рамках проведения Всероссийского урока первой помощи представители Липецкого регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно со специалистами Центра последипломного образования. Подросткам объяснили теоретические основы первой помощи, затем знания закрепят на практике.

«Обучение медицинским навыкам, а также алгоритмам действий в случае возникновения нестандартных ситуаций – очень важная работа. От первой помощи может зависеть здоровье и даже жизнь человека», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский урок по первой помощи прошел сегодня во всех школах страны. Организаторами акции выступают волонтеры-медики совместно с Российским движением школьников при поддержке Министерства здравоохранения России и Министерства просвещения РФ. Цель мероприятия – повышение медицинской грамотности учащихся средних и старших классов общеобразовательных организаций в вопросах оказания первой помощи.