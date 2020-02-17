Липецким школьникам рассказали о том, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации на дорогах

Липецкие старшеклассники приняли участие в открытии Школы добровольца «Голос поколения», которое прошло во Дворце молодёжи «Октябрь». В акции участвовали более 200 школьников. Волонтерский проект готовит молодежь к реализации акций, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения. Автоинспекторы и специалисты мобильной «Лаборатории безопасности» провели для детей тренинг. В ходе опроса выяснилось, что в области дорожной безопасности у школьников недостаточны.

Знание основ Правил дорожного движения, а также умение вовремя оказать первую помощь пострадавшему в ДТП необходимо каждому волонтеру, подчеркнули организаторы, автоинспекторы и методисты «Лаборатории безопасности».

Подобные тренинги позволяют повысить готовность к правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации на дорогах, оказанию помощи попавшим в беду участникам дорожного движения.

Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что проблема повышения безопасности дорожного движения сегодня является одной из самых актуальных.

«Повышение культуры безопасного поведения на дорогах взрослых и детей – в числе приоритетных направлений работы власти всех уровней. Воспитание в подрастающем поколении грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорожного движения – пешехода, велосипедиста – должно проводиться системно», – считает Игорь Артамонов.