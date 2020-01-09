«Липецкоблводоканал» окажет Добринскому району содействие в решении ряда проблем

В большом зале администрации Добринского района под председательством главы муниципалитета Сергея Москворецкого прошло совещание по вопросам водоснабжения сельских поселений Добринского района с участием директора ОГУП «Липецкоблводоканал» Антона Симакова.

В ходе встречи липецкие коммунальщики обещали оказать добринцам содействие в решении ряда проблем.

В Дубовском сельсовете липчане должны принять на баланс сети водоотведения, а также ввести в строй станцию очистки, закольцевать две скважины и установить частотный преобразователь.

Тихвинский с/с – установить гидрант рядом со школой.

Богородицкий с/с – бурение новой скважины на водозаборе в Ольговке.

Нижнематренский с/с – устранение запесочивания труб.

Добринский с/c –строительство водопровода по ул. Гагарина, установка частотного преобразователя и ремонт башни в д. Киньшино, прием на баланс башни и скважины на ул. Кооперативной.

Дуровский с/с – установка частотного преобразователя в с. Отскочное, ремонт существующего или строительство нового водопровода в д. Натальино.

Среднематренский с/с – строительство санитарной зоны, капремонт водопровода.