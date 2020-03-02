«Липецкоблводоканал» повышает качество обслуживания жителей региона

В число наиболее ответственных задач, которые специалисты решают при эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, входит капитальный ремонт водопровода и канализации. Он требует тщательной подготовки при полной остановке сети с замещениями ее резервными линиями.

На КНС-1, которую обслуживают сотрудники комплекса «Данковский» ОГУП «Липецкоблводоканал», за время работы после ввода в эксплуатацию полностью разрушились 60 метров трубы канализационного коллектора диаметром 325 мм. В сжатые сроки специалисты комплекса в ходе капремонта завершили самую сложную часть работы. Они заменили весь поврежденный участок, уложив в старую трубу новую металлическую с диаметром 273 мм, что позволило избавить от проблем с водоотведением более 2000 данковчан и двух десятков социальных учреждений. Завершающим этапом капремонта этого объекта в ближайшее время станет монтаж и пуск новейшей автоматики, полностью исключающей участие человека в управлении КНС-1.

Как подчеркнули в «Липецкоблводоканале», местные жители от проводимых восстановительных работ дискомфорта не ощутили. Их дома были переключены на другой канализационный коллектор. Кроме того, на улицах Советская и Октябрьская в селе Крутое Добровского района заменен старый участок водопровода протяженностью 300 метров. Специалисты комплекса «Добровский» в течение суток выполнили весь объем работ. Повышение качества обслуживания жителей региона в сфере водоснабжения и водоотведения под личным контролем держит глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Эти проблемы – одни из самых актуальных для населения, – отмечает руководитель региона. – И мы значительно увеличили финансирование для их решения».