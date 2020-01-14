Липецкое отделение реабилитации приступило к работе с новыми пациентами

Отделение реабилитации центра социальной защиты населения по городу Липецку начало работу с новым потоком пациентов. Занятия будут проходить 21 день и закончатся 2 февраля.

Среди 25 человек, желающих получить квалифицированную помощь специалистов, люди старшего возраста, перенесшие инсульт, имеющие психические расстройства, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также дети с диагнозами детский церебральный паралич и задержка психического развития с аутистическим спектром.

С пациентами работают социальный педагог, психолог, логопед, специалист по реабилитации инвалидов, инструктор-методист по адаптивной физической культуре (АФК), специалист по социальной работе. В отделении оборудованы сенсорная комната; кабинет индивидуальной работы психолога; кабинет для логопедических занятий; зал АФК для взрослых и такой же для детей; зал социокультурной реабилитации; кабинет кружковой работы.

«Работа таких центров очень нужная и важная. И детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья необходима помощь. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, делает их жизнь комфортнее», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Для старшей группы специалисты отделения проводят занятия в первой половине дня. Вторая группа для детей, в ней 9 человек в возрасте от 5 до 16 лет занимаются во второй половине дня. В связи с особенностями здоровья и разными возрастами для них предусмотрены индивидуальные занятия, которые варьируются по времени. Специалисты центра реабилитации и абилитации работают в режиме нон-стоп. Ежедневно на занятия с детьми и взрослыми у каждого сотрудника выходит около 4 часов.

Отделение реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья открылось в конце ноября 2019 года. За это время его услугами воспользовались 22 липчанина. На сегодняшний день в списке желающих пройти реабилитацию 152 человека.