Липецкому подростку вручил паспорт глава региона

Глава региона Игорь Артамонов вручил паспорт Дмитрию Воронину. Мальчик борется с серьезным заболеванием, находится на домашнем обучении. Круг его общения ограничен.

17 марта подростку исполнилось 14 лет, он мечтал встретиться с главой региона. Его бабушка обратилась в администрацию области с просьбой организовать вручение паспорта ее внуку в администрации области, чтобы ребёнок запомнил это надолго.

«Поздравляю с первым в твоей жизни паспортом. Это важный этап в жизни человека, ты стал гражданином нашей страны», — сказал Игорь Артамонов.