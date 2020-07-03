Лишь после свадьбы узнал тестя с тёщей

40 лет и 4 года проживают в счастливом браке супруги Крутских из Верхней Матрёнки.

МОЛОДЕНЬКАЯ НЕВЕСТА

— Поженились мы в 1976-м году, — рассказывает глава семейства Анатолий Егорович, — жене моей Надежде Мартыновне тогда ещё двух месяцев не хватало до совершеннолетия.

Разговор ведём именно с хозяином дома, поскольку его вторая половина в это время находилась на работе.

— А как же такую молодую девушку отдали за Вас? — спрашиваю у него.

— Родителей Нади здесь не было, я их узнал только после свадьбы. В тот момент и руки её у них попросил, — смеясь, вспоминает Анатолий Егорович. — Она приехала тогда с Украины на обработку свёклы и покорила меня своей красотой и трудолюбием. Гуляли мы целых 4 дня: два выходных праздновали здесь и потом столько же на родине у жены. Расписали нас потом, пока она не стала совершеннолетней. Опять у нас праздник, причём самый настоящий, ведь лишь с этого момента мы стали официальными мужем и женой.

«БЕЗ ЛЮБВИ СЕМЬИ НЕ БЫВАЕТ»

Такое торжество Крутских отгрохали недаром: 44 года счастливо живут-поживают. Про ссоры Анатолий Егорович сказал очень мудро: без них семейной жизни просто не бывает. Они обязательно чему-то учат супругов, заставляют делать нужные выводы.

— Да и без любви семьи не бывает, — продолжает он, — коль поженились с этим человеком, значит, за что-то его выбрали для себя в душе.

Несколько лет молодожёны проживали в его родительском доме, где ещё, кроме них, три семьи ютились, потому что родители Анатолия были многодетными: 8 детей было у них. Да и у Надежды столько же.

— Как много хозяек у плиты стояло! Не ссорились между собой? — интересуюсь у мужчины.

— Не до того было, — отвечает он, — все с утра уходили на работу и в дом только по темноте возвращались, особенно летом, когда ещё и огородные дела, помимо колхозных, надо успевать выполнять.

ДОМ ПОСТРОИЛ, СЫНА РОДИЛ…

Собственный большой дом Анатолий, конечно, построил. Тут родились двое теперь уже взрослых детей. Дочка Наталья сама стала многодетной мамой: воспитывает троих ребятишек. Сын, названный в честь папы, имеет одну дочку-студентку.

— Меня родители растили в труде, так и я потом своих детей, — делится опытом отец, — без этого в деревне прожить невозможно. У нас всегда раньше с Надеждой хозяйство большое имелось, огород тоже. Поэтому и сын с дочкой выросли трудолюбивыми. Да мы и выживали за счёт собственного хозяйства, ведь лет 10 зарплату, наверно, не платили. Дети к тому времени уже поехали после школы дальше учиться.

Так что, по словам Крутских, помогая им с женой на подворье и огороде, сын и дочь в принципе работали на себя. Зато теперь знают цену копейке и, что важнее, сельскому труду.

— Получается: Вы строго детей воспитывали? — спрашиваю у Анатолия Егоровича.

— Честно говоря, они как-то сами воспитанными росли, не были развязными, слава Богу. Я их никогда не обижал. Мать, думается, серьёзнее на них ругалась, если что. Хотя у нас самое строгое наказание было — поставить в угол. Но они не обижаются теперь, наоборот, говорят спасибо за то, что вседозволенность не приветствовалась.

ХОРОШИЙ ПАПА

Как об ответственном отце отзывается об А.Е. Крутских глава Верхнематрёнской сельской администрации Наталия Васильевна Жаворонкова. Его, хорошего папу, часто приглашали в школу, как-то он представлял своё поселение на районном празднике, посвящённом Дню отца.

Такой серьёзный подход к делу, чего бы оно ни касалось, по мнению самого собеседника, у него остался ещё с семьи и школы, где учили только ответственно ко всему относиться. Одним словом, работать надо засучив рукава, а другие наверняка оценят это по достоинству. Так и получилось. А.Е. Крутских имеет знак отличия «Ударник труда». Будучи звеньевым комсомольско-молодёжного звена, за хорошие показатели был избран делегатом 18 съезда ВЛКСМ. Стоит ли кому-то объяснять, насколько в советские годы такая поездка была почётной? Просто герой местного уровня мог туда попасть.

— Анатолий Егорович такой и есть, — вступает в разговор Н.В. Жаворонкова, — сколько его знаю, он активист и общественный деятель всегда.

Сейчас супруги Крутских помогают детям воспитывать внуков, какие постоянно к дедушке с бабушкой приезжают на каникулы и праздники. Ещё глава семьи в последнее время увлекается записью интересных и весёлых видеороликов и выкладывает их потом в соцсетях в Интернете. Это его новое дело, к какому он тоже подошёл очень ответственно.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.