Лучшие детские коллективы Ельца награждены за творческий вклад в пропаганду дорожной безопасности

Итоги традиционного городского конкурса «Дорожный калейдоскоп» подвели в Ельце. Тематический смотр, пропагандирующий безопасное поведение детей на дорогах, организовали городская Госавтоинспекциия и местное управление образования. В нем участвовали около 450 школьников и воспитанников детских садов. «Просветительские образовательные программы способны научить юных жителей области, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – отмечает администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники конкурса «Дорожный калейдоскоп» представили на суд жюри 60 видеоматериалов, которые распределялись по номинациям «Музыкально-вокальное произведение», «Хореографическая композиция», «Художественное слово», «Малые театральные формы», «Театрально-эстрадная миниатюра», «Драматический и музыкальный спектакль», «Кукольный спектакль и театр теней», «Агитационно-художественная бригада». Так, в номинации «Музыкально-вокальное произведение» одним из лучших был признан ансамбль «Светофорчик» детского сада №14, исполнивший песню «Зеленый свет». Среди юных чтецов в номинации «Художественное слово» отличилась воспитанница детского сада №34 Кристина Архипова, продекламировавшая стихотворение «Самокат».

В номинации «Театрально-эстрадная миниатюра» одним из победителей была признана постановка «Радуга» учеников школы №23. Они подготовили сказочный спектакль «Дорожные приключения Емели и Несмеяны». А в номинации «Агитационно-художественная бригада» отмечено выступление городского отряда ЮИД из учреждения дополнительного образования «Детский парк имени Б.Г. Лесюка». Ребята представили эмоциональное выступление, посвященное Дню памяти погибших в ДТП.

Авторы лучших работ были награждены почетными дипломами. Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили участников конкурса и их наставников за пропаганду посредством искусства законопослушного поведения на дорогах, выразили уверенность, что в будущем будет подготовлено еще больше интересных и необычных работ, достойных поощрения.

«Главная задача этого конкурса не только развитие творческих способностей у школьников и дошколят, но и воспитание у детей навыков безопасного поведения на дорогах, предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма», – подчеркнули организаторы.