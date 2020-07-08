Лучшие приёмные и опекунские семьи Липецкой области получили подарки. Праздник прошел в онлайн-формате

В День семьи, любви и верности в областном центре чествовали лучшие приёмные и опекунские семьи. Торжественная церемония состоялась в региональном управлении образования и науки. Гостями праздника стали 35 семей, в которых воспитывается 62 ребёнка. Также на праздник были приглашены специалисты по охране детства, руководители детских домов и школ-интернатов.

В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации праздник прошел в онлайн-формате. На мероприятии присутствовали семь семей из Липецка и Грязей. Остальные гости наблюдали за происходящим в прямом эфире.

Все участники торжественного приёма получили ценные подарки, цветы и благодарственные письма администрации Липецкой области. Праздник завершился концертом.

«В Липецкой области ведётся активная работа по укреплению института семьи. Вопросы развития демографической и семейной политики в числе приоритетных во всех муниципальных образованиях. От этого зависит наше будущее», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Сегодня в семьях усыновителей, опекунов, попечителей и приёмных семьях в Липецкой области живут 2 785 детей. В 2019 году в семьи было устроено 268 юных липчан. Ещё 248 ребят состоят на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.