Лучших представителей бизнес сообщества наградили первой ежегодной премией «Бизнес признание»

Вручение первой ежегодной премии «Бизнес признание» лучшим представителям бизнес сообщества состоялось в администрации Липецкой области. Экспертный совет из общественных объединений, предпринимателей, представителей власти определили компании-лидеры, которые внесли большой вклад в развитие региона.

На торжественной церемонии награждения присутствовал глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что этот конкурс станет традиционным, чтобы повысить значимость бизнес-сообщества, продвигать его идеи, дать стимул малому и среднему предпринимательству, новый импульс его развитию.

«Если подводить итоги года, то бизнес сделал хорошую работу, на федеральном уровне нас знают, во многом, благодаря вашей работе. Я поздравляю вас с успешным завершением года и заслуженными наградами. В следующем году мы добьемся еще более значимых результатов», — сказал Игорь Артамонов.

По результатам отбора в каждой номинации оказалось по пять финалистов и один победитель. В номинации «Стартап года» оценивались проекты, начатые в 2018 -2019 годах и вышедшие на проектную мощность в 2019 году. Оценивались оригинальность, инновационность и успешность проекта. Победителем стал центр глазной хирургии ООО «Прозрение».

В номинации «Работодатель года» победителем признано ООО «Аврора». Критериями оценки были уровень заработной платы, социальный пакет, развитие и обучение сотрудников. На объем инвестиций, высокое соотношение инвестиций к активам, создание новых рабочих мест, объем уплачиваемых налогов эксперты обращали особое внимание, когда выбирали финалиста в номинации «Инвестор года». Им стало АО «Прогресс». В номинации «Большой брат» оценивались вклад в формирование бизнес-среды для малого бизнеса, участие в популяризации либо развитии предпринимательского движения, победа досталось ПАО «НЛМК». За узнаваемость и положительные ассоциации к производимой продукции за пределами региона, генерацию турпотока статуэткой отмечено ОАО «Липецкий хладокомбинат». Предприятие стало победителем в номинации «Липецкий бренд».

Также некоторые компании были отмечены дипломами в номинации «Добрый бизнес». Они ведут активную социальную политику, помогают благоустраивать область, поддерживают незащищенные слои населения. Оценивались объем вложений в социальные проекты и вклад в развитие благотворительности и добровольчества. Статуэтка победителем в этой номинации вручена ПАО «Сбербанк». Отдельный приз от губернатора в этой номинации от губернатора получило ОАО «Лебедяньмолоко» за развитие благотворительности. Отдельных наград удостоились строительные компании, которые завершают возведение долгостроев и помогают решить проблемы обманутых дольщиков.