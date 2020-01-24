Лучших представителей студенческой молодёжи поздравил глава региона

Накануне Дня российского студенчества в администрации Липецкой области состоялся торжественный приём лучших представителей студенческой молодёжи. С праздником студентов и аспирантов поздравил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«Студенчество – замечательная пора. У вас впереди вся жизнь, вы амбициозны и перспективны. Областная власть возлагает на вас большие надежды. Мы очень хотим, чтобы наше липецкое студенчество было самым лучшим. Приложим для этого максимум усилий. У нас впереди много совместных задач, решение которых требует современного подхода и смелых идей», – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к студентам.