Магия чисел, или Стоит ли доверять предрассудкам

Високосный год имеет дурную славу в народе. Якобы он несет различные беды и несчастья. Поэтому мнительные люди отказываются в это время жениться, начинать строительство, менять работу… Так неужели предрассудки могут испортить нам целый год жизни? Незадолго перед 29 февраля мы организовали в редакции круглый стол, посвященный високосному году и связанному с ним предрассудками, а также поверьям и приметам, которые или осложняют нашу жизнь, или делают ее интереснее — в зависимости от того, как к этому относиться. А нашими гостями стали сотрудница загса Елена Зеленова, учитель русского языка и литературы Валентина Ильина, бывший комсомольской и партийный работник Раиса Булыкина и священник Роман Сидоренко.

И ЛЮБИТЕ, И ЖЕНИТЕСЬ!

Самый, пожалуй, распространенный относительно високосного года миф, что заключенный в это время брак будет неудачным.

Так стоит ли обращать внимание на предрассудки, если пришло время создать семью? И что важнее: магия чисел или реальные чувства друг к другу?

Елена З.: — Я вот, например, тоже вышла замуж в високосном году. И, честно говоря, даже не думала об этом до сегодняшнего разговора. С мужем счастливо живем в браке уже много лет. У меня есть знакомые, которые создавали семьи в високосные годы, не придавая этому никакого значения. Поэтому немного удивилась, когда некоторые молодые пары добринцев спешили пожениться в конце минувшего года только потому, чтобы не переносить церемонию на 2020-й год.

Если смотреть статистику браков-разводов, рождений-смертей, то год от года она не будет сильно отличаться — небольшой плюс-минус особой роли не играет, и женившиеся в високосном году разводятся не чаще тех, кто пошел под венец в обычном. Разве что 2000-й, кстати, тоже високосный, удивил взлетом рождаемости (419 ребятишек против 345 — в 99-ом и 347-ми — в 2001-ом), резким скачком смертности (умерло 769 человек, в 99-ом — 686, в 2001-ом — 722) и падением количества заключенных браков (182 против 238-ми в 99-ом и 212 — в 2001 году). Больше таких больших перепадов в цифрах не повторялось.

Если говорить о 2020-ом, то с начала текущего года было зарегистрировано всего 5 браков и, судя по малому количеству поданных заявлений, свадебного переполоха в этом году не ожидается. Впрочем, это тенденция всех последних лет.

Роман С.: — То же самое можно сказать относительно церковных браков. Бум на венчание прошел в 90-е — начале 2000-х годов. Скорее, это была дань моде. Сейчас пары стали более обдуманно подходить к этому важному в их жизни шагу. И это совсем неплохо. Ведь количество разводов совсем не маленькое, а, как известно, расторгнуть гражданский брак намного проще, чем развенчаться (на это требуются исключительные основания). Что касается предрассудков, в том числе и относительно високосного года, который иногда наделяют какими-то магическими свойствами, то академическое богословие однозначно относится к этому явлению отрицательно.

КОГДА НАДЕЕМСЯ НА ЧУДО

Удивительное дело, вроде бы все мы понимаем, что приметы, суеверия и т.п. не имеют ничего общего со здравым смыслом. И, тем не менее, время от времени бываем подвержены предрассудкам. Одним словом, людям хочется верить в чудеса. Вот и у наших гостей нашлось, что рассказать на эту тему.

Раиса Б.: — Я хочу сказать о житейских приметах. От своей мамы, которая прожила 97 лет и была очень верующим человеком, переняла обычай солить капусту на растущей луне — тогда обязательно будет вкусной. Знаю, что квас под понедельник заваривать нельзя. Такая вот житейская мудрость, которую стараюсь соблюдать.

Валентина И.: — В продолжение про луну. Мне еще бабушка говорила: чтобы волосы были густыми, на убывающей луне их не стричь. А еще я соблюдаю «огуречные» дни. Подмечено: если их посеять на Егория — огурцов будет горка.

Роман С.: — Всему этому можно найти рациональное объяснение. В старину ведь не было службы синоптиков, которые предсказывали бы погоду. А от урожая в нашей аграрной стране зависело не только благополучие, но и сама жизнь крестьян. Вот наши предки и примечали, когда лучше сеять и убирать. Таким образом, люди знали: если на Пахомия посеять огурцы, то, как и в прошлом, и позапрошлом году, урожай будет хорошим. И мать моя также делала. «Посадим на Пахома — будем огурки носить мехом (то есть мешком)» — так говорили у нас в деревне, откуда я родом. Это укрепляло преемственность поколений. Так мать учила свою дочь. Но еще и развивало язык. Для того, чтобы лучше запомнить примету, ее облекали в стихотворную форму. Я еще застал время, когда бабушки в моей деревне перед началом уборочной пели песни «на зажин» — удивительные, красивые, надрывные…

Валентина И.: — У меня еще такая примета всегда работает: упадет на пол нож — мужчина придет, ложка — женщина, а если половник — то хозяин в дом заходит. Еще случай был любопытный. Прочитала в каком-то календаре: если утром, выйдя из дома, увидишь луну слева — к убытку, справа — к прибыли. Я справа и увидела, с мужем поделилась. А мы тогда овец держали. И вот заходит он в дом, а за пазухой у него два ягненка — вот вам и прибыль! Не знаю, может, просто совпадение, но ведь было же.

Раиса Б.: — Мы с девчонками всегда гадали перед школьными экзаменами. Нарвем по дороге цветков сирени, и если попадется с пятью лепестками, то обязательно будет пятерка!

Роман С.: — Конечно, будет, если перед этим хорошо подготовились. У нас в студенческие годы было принято перед экзаменом кричать в окно: «Халява, приди!». Но это не столько магическое действие, сколько студенческая шутка. Скорее всего, в данном случае можно говорить о настрое человека на позитив перед каким-то важным делом. Наверняка, у каждого есть свой рецепт удачного дня. Я, например, утро начинаю с пения. Вы только представьте себе такую картину: сижу, дою корову и пою оперные арии. То еще зрелище. Но это помогает мне распеться перед службой и настроиться на нужный лад. Ну и еще, конечно, молитва.

Валентина И.: — Как бы банально это ни звучало, для хорошего начала дня достаточно порадоваться утру, солнышку, которое взошло, птичкам, что щебечут за окном. А еще ни на кого не держать зла и не завидовать, что кому-то живется лучше.

Елена З.: — Не стоит обращать внимания на «счастливые» и «несчастливые» числа календаря, когда планируете какие-то важные события в жизни. Я никогда не верила приметам с черной кошкой. А в последнее время почему-то стала замечать: если она мне встретится на пути или поблизости пробежит — день обязательно сложится благополучно. Наверно, дело в том, чего ты ждешь: плохого или хорошего. Так оно и будет.

Роман С.: — Да, психологический настрой очень важен. Когда приезжаю работать на новый приход и вижу, что дверь храма открыта, я думаю, что все будет хорошо. Мне нужно обязательно войти внутрь, чтобы поздороваться с ним, приложиться к храмовой иконе. Я думаю: это даже не примета — для меня это особый добрый знак.

«СВЯТОЙ СИМЕОН, РАЗГАДАЙ МОЙ СОН…»

Роман С.: — Принято считать, что, чем глубже в века или дальше в деревню, тем больше этот пласт суеверий. Большинство исследователей данного вопроса говорят, что приметы и суеверия от необразованности и непросвещенности, то есть в них верят люди «темные». Но вспомните нашу классическую литературу, которая вся пронизана магизмом: Лесков, Гоголь, Мельников-Печерский…

Валентина И.: — Я преподавала детям в школе литературу более сорока лет. Наши поэты и писатели, несомненно, верили в магию и предсказания. У Пушкина «Песнь о вещем Олеге»: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?». Или Пьер Безухов из «Войны и мира», который увидел плохое предзнаменование в пролетевшей комете. А потом началась война 1812 года, принесшая много несчастий и стране, и лично Пьеру. А Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», которая «верила преданьям простонародной старины». Мы выросли на этой литературе, на искусстве. И что-то, несомненно, перенесли в свою жизнь.

Роман С.: — Другое дело, как к этому относиться. Ведь даже воцерквленные люди, бывает, придают большое значение не тому, чему надо. Помните у Лескова в «Соборянах» старушка-просвирня Препотенская как увидит страшный сон, так скорее шепчет: «Святой Симеон, разгадай мой сон»… Так вот и наши прихожане часто путают священника с гадалкой и предсказателем в одном лице. А еще постоянно приходят с вопросом: «Батюшка, какому святому помолиться, чтобы была удача в торговле, например?». У нас, к сожалению, сложилось потребительское отношение к Богу. Господи, я Тебе свечку, а Ты дай мне то, о чем прошу. Раньше в храмах даже таблички висели, какому святому и в каких нуждах молиться. Христу же не молимся ни о чем. Люди ждут чуда. А ведь Господь сказал: по вере вашей да будет вам. Если обращаться к Богу с искренней, чистой и светлой молитвой, обязательно поможет. А когда в эту сферу привносятся товарно-денежные отношения — ты мне, я тебе — о вере речь не идет. Мы стараемся объяснять это прихожанам.

Или еще хуже. Существует масса поверий насчет того, как навредить своему недругу. Не буду отрицать, что магия существует. Но к церкви она не имеет никакого отношения. Поэтому, когда обиженный кем-то человек, желая зла другому, скажем, ставит ему свечу за упокой или совершает еще какие-то непотребные действия в храме — это плохо только для него самого. Такие поступки доказывают лишь одно: человек неверующий. Его отношения с Богом — как отношения шамана с духом. А Бог есть любовь и только любовь. Мы ничего не можем приказать Ему сделать, совершив какой-то обряд, например, сломав свечу или набрав святую воду из семи храмов, или что там еще есть. Бог поругаем не бывает — это слова апостола Павла. Мы можем лишь обратиться к Нему с молитвой, то есть просьбой, а исполнять ее или нет — воля Божия. Так что бояться таких действий в храме не нужно.

НЕ ПРИМЕТА, А ТРАДИЦИЯ

Роман С.: — Церковь отрицательно относится к магии и суевериям. Но если речь идет о таких приметах, когда лучше солить капусту или сеять огурцы, «гадать» по цветкам сирени, украшать на Троицу березку — все это, скорее, добрые традиции. Наша история связана с фольклорным магизмом, им же пронизана и литература. Вспомните: предсказания юродивых, святочные гадания, чудесные обрядовые песни на Ивана Купалу, приметы, связанные с Ильиным днем, с Масленицей… Как человек, который долгое время занимался фольклором, я не могу к этому плохо относиться, но именно как к порождению таланта человеческой песенной души.

Часто у священников спрашивают: не греховно ли участвовать в тех же масленичных гуляниях? Точно вам никто не ответит на этот вопрос. Святые отцы на этот счет нам не оставили никаких указаний. Но как историк-музыкант я считаю, что нет ничего плохого в празднике проводов зимы. Эта традиция пришла к нам из глубины веков и не несет никакого негативного смысла. А если еще при этом сопровождается красивыми народными песнями — вообще замечательно. Ведь подрастающее поколение должно знать, как и чем жили их предки, что не только Егор Крид — икона стиля. Есть еще красивое русское многоголосье, неповторимый и удивительный русский голос. Все это нельзя потерять.

Раиса Б.: — Деревня всегда была богата традициями, которые передавались из поколения в поколение. Мои предки были верующими людьми, соблюдавшими и почитавшими все православные праздники. Я родом из Талицкого Чамлыка, где было принято на престольный праздник Кузьму-Демьяна приглашать родню из соседнего Никольского, а к ним, в свою очередь, ходить в гости на Николу. Мы жили недалеко от дороги и наблюдали, как целые вереницы людей шли из села в село. На стол обязательно ставилось богатое угощение: курица, баранина, гусь. Все это держали в хозяйстве — это была не проблема. Пробовали, чей самогончик лучше. Пели… К сожалению, эти традиции семейственности уходят в прошлое.

Валентина И.: — В традициях у нашего народа особое отношение к труду, земле-кормилице. Помню в 90-е, когда нам по полгода не давали зарплату, а если и платили, то водкой, продуктами или вещами, мы вынуждены были держать большое подсобное хозяйство: корову, овец, гусей, кур. Потом те сложные годы ушли в прошлое, а привычка рассчитывать на себя осталась. Сейчас сын, приезжая домой, спрашивает: зачем вам возиться в огороде, не пора ли отдохнуть? Действительно, пенсии на жизнь нам вполне хватает, но ведь это стыдно — жить в деревне и ничего не делать. Земля должна быть в порядке.

Роман С.: — Не могу не согласиться с тем, насколько важно для нас сохранять преемственность поколений, помнить свою историю. Мы научим детей математике, физике, иностранному языку. Они хорошо сдадут ЕГЭ, поступят в вуз. А кто им расскажет, как думали их бабушки и дедушки, как они мыслили, как вели свое хозяйство. Каков был их быт, когда не было интернета, посудомоечной машины, микроволновки…

Сейчас много внимания уделяется патриотическому воспитанию. И это здорово. А кто воспитал солдата, на плечах которого в Европу пришла Победа? Семья. И в основном крестьянская, патриархальная из того же Никольского и Талицкого. Которая жила с верой в Бога, от праздника к празднику, от приметы к примете, просто и незамысловато.

ЧЕРНЫЙ КОТ НЕ НАВРЕДИТ

Роман С.: — Нужно разделять понятия: добрые, никому не вредящие приметы, которые органично вписались в жизнь русского человека, и злые поверья, направленные на то, чтобы насолить ближнему.

Все мы немного ежимся, когда черная кошка перебегает нам дорогу, что-то нехорошее обязательно в мысли приходит. Но так уж получилось, что у меня дома две черные кошки, черная корова и три черные свиньи. По логике суеверий мне, вообще, по дому и двору передвигаться нежелательно. Меня бы везде преследовали несчастья. Но, как видите, сижу перед вами живой и относительно здоровый.

А что касается високосного года, то его нужно рассматривать с точки зрения астрономии. Как любая фундаментальная наука она постоянно развивается. И еще несколько столетий назад астрономы и астрологи спорили, добавляли и убавляли дни в календаре, а о високосном годе никто и не слышал. Не думаю, что это должно будоражить сердца людей. Наоборот, один «лишний» день в году — это повод сделать что-то хорошее, доброе, еще раз насладиться чудесным рассветом.

И пусть все эти «черные пятницы» останутся лишь у менеджеров, которые в этот день устраивают распродажи. А какие-то «магические» действия во вред будут на совести того, кто это делает. Мы же будем соблюдать добрые традиции.

Раиса Б.: — И в високосный год, и в невисокосный.