Материнский капитал. Что нового в 2020 году?

В Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения, которые с 1 января 2020 года значительно расширят круг владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты.

Согласно внесенным изменениям право на получение ежемесячной выплаты из средств МСК в связи с рождением второго ребенка возникает в случае, если ребенок, рожденный, начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если доход семьи на одного человека не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Ранее доход семьи не должен был превышать 1,5-кратный прожиточный минимум. В Липецкой области на 2 квартал 2019 года величина прожиточного минимума трудоспособного населения установлена в размере 10515 руб.

Изменения касаются и срока получения ежемесячной выплаты. В настоящее время она выплачивается до достижения ребенком, с рождением которого возникло право на выплату, возраста полутора лет. Теперь владелец сертификата имеет право на получение ежемесячной выплаты в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата для граждан, которые обратятся за ее назначением в 2020 году, будет установлена в размере 9 840 руб.

Размер материнского капитала в 2020 году в соответствии с законом о бюджете на следующий год составит 466617 руб. Если владелец сертификата распорядился только частью средств МСК, то проиндексирован с 1 января 2020 на 3% будет размер оставшейся части средств МСК.

Узнать об остатке средств МСК можно в личном кабинете на сайте ПФР http://www.pfrf.ru и в мобильном приложении для планшетов и смартфонов.