Медики Липецкой области подвели итоги работы на коллегии управления здравоохранения

Итоги деятельности государственной лечебной сети региона подвели на коллегии управления здравоохранения Липецкой области. Положительная динамика отмечена по ряду показателей общественного здоровья.

Благодаря укреплению материально-технической базы кардиологической службы области и совершенствованию принципов организации медицинского обслуживания сосудистых больных удалось на 8% сократить смертность от болезней системы кровообращения.

В минувшем году медики региона достигли целевых показателей реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части сокращения смертности от новообразований и их раннего выявления. С целью модернизации региональной онкологической службы в регионе созданы два центра амбулаторной онкологической помощи из шести, запланированных к открытию до 2024 года.

Под особым контролем областной власти вопрос сокращения смертности населения от причин, связанных с употреблением алкоголя. В целом по региону этот показатель уменьшился на 13%.

Положительные результаты достигнуты в сфере организации службы материнства и детства. В регионе по итогам 2019 года сложился самый низкий уровень детской смертности в России, значительно снизилась и младенческая смертность. По этому показателю Липецкая область одна из лучших в России.

За последние три года удалось на 24% сократить число абортов. Большую роль в отказе от искусственного прерывания беременности, по мнению специалистов, играют психологические консультации, которые проводятся в медицинских организациях региона.

Внедрение бережливых технологий в ряде поликлиник позволило добиться сокращения времени ожидания в очереди у регистратуры в 2,8 раза, пребывания в поликлинике – в 1,8 раза, дозвона в регистратуру – в 6 раз, ожидания пациентом приёма врача – в 2 раза.

Бережливые технологии в 2019 году начали применяться в пяти областных стационарах. В результате в 2,5 раза сократилось время ожидания врачебного осмотра в приёмном отделении, повысилась эффективность работы операционного блока. В текущем году бережливое производство начнут использовать все поликлиники и поликлинические отделения региона.