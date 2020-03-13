Медики показали липецким журналистам средства борьбы с коронавирусом

Смотр сил и средств инфекционной и скорой помощи прошел сегодня на базе Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Журналистам рассказали о готовности медиков к работе с пациентами, у которых подозревается или обнаружена коронавирусная инфекция.

Общепрофильная и реанимационная бригады продемонстрировали, как происходит транспортировка зараженного к месту лечения в специальном изолирующем боксе. Всего в регионе четыре такие герметичные капсулы, одна будет находиться в Ельце, остальные в областном центре. Журналистам также показали оснащенность инфекционной больницы всем необходимым медицинским оборудованием медикаментами, средствами индивидуальной защиты персонала, дезинфекционными средствами.

«В области введен режим повышенной готовности. Число инфицированных остается прежним. Это три человека, их состояние стабильное, заболеваний легких у них нет. Все мероприятия, проводящиеся в регионе, направлены именно на профилактику распространения коронавирусной инфекции», — рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

В обсерваторе находятся 29 человек из числа лиц, контактировавших с заболевшими. Под медицинским наблюдением на дому остаются 152 человека, из них: 66 прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции без проявлений инфекционных заболеваний, 86 – контактировавших короткое время с лицами, в свою очередь находившимися в контакте с заболевшими.

В строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями в составе лечебной сети области были подготовлены обсервационные койки для изоляции граждан, контактировавших с больными.Организован круглосуточный медицинский пост, медицинское наблюдение и лабораторное обследование, выделен персонал, обеспечены мероприятия инфекционной безопасности. Из средств областного бюджета выделены средства на обеспечение обсерватора продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, дезинфектантами, иными расходными материалами.

Управлением здравоохранения Липецкой области в тесном взаимодействии с управлением Роспотребнадзора в круглосуточном режиме осуществляется адекватный складывающейся ситуации комплекс лечебно-диагностических, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В поликлиниках и стационарах области приняты меры по максимальному обслуживанию больных из групп риска на дому, разграничению потоков соматических больных и больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями.

Организована работа в условиях распространения коронавирусной инфекции с лабораторным обследованием пациентов и доставкой биопроб в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Для размещения в управлениях, ведомствах, учреждениях, предприятиях, общественном транспорте, медицинских организациях, и общественных местах изготовлена полиграфическая продукция о мерах профилактики коронавирусной инфекции (плакаты, брошюры, наклейки).