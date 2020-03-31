Медосмотры и диспансеризация временно приостановлены во всех государственных медучреждениях региона

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация приостановлены в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом говорится в приказе Минздрава России «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В Липецкой области с 23 марта приостановлены профилактические медосмотры и диспансеризация во всех государственных медицинских учреждениях. Такой режим будет действовать, до особого распоряжения Правительства РФ. Эти меры позволят освободить дополнительный персонал для работы с теми, кто подозревает у себя вирусную инфекцию, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

Врачи еще раз напоминают: в целях профилактики коронавирусной инфекции следите за чистотой рук, не забывайте обрабатывать их средствами дезинфицирующего действия, старайтесь не прикасаться руками к губам, глазам, слизистой оболочке носа. Делать это можно только после мытья рук. Внимательно относитесь к чистоте поверхностей гаджетов и электроники – экран смартфона, пульты дистанционного управления, клавиатура, мышь компьютера и другие. Убедитесь, что каждый член семьи пользуется своим индивидуальным набором для гигиены – зубная щетка, полотенце, расческа, белье.

Помните! В Липецкой области с 28 марта действует режим самоизоляции. Без необходимости не выходите на улицу. Оставайтесь дома.