Медсестра из Добринки выбрала профессию, следуя примеру мамы и сестер

Надежда Александровна Мальченко 30 лет трудится медсестрой в Добринской больнице. Начинала она работать после медучилища в хирургическом отделении. И вот уже почти два десятка лет – в дневном стационаре, какой никогда не пустует и рассчитан на 36 человек.

— Почему выбрали именно этот нелёгкий путь? – спрашиваю у Надежды.

— Честно говоря, даже о другом в выпускном классе не думала: у меня мама Анастасия Фёдоровна Черникова всю жизнь проработала медсестрой в Талицкой участковой больнице, одна из старших сестёр, Ольга, стала терапевтом, потом врачом-диагностом, а сестра Лидия трудилась медсестрой в терапии. Так что мой выбор был предопределён: работа мамы и старших сестёр стояла перед глазами. К своей Анастасии Федоровне я частенько бегала в больницу.

Потом по примеру уже своей мамы, а также бабушки и тёть профессию людей в белых халатах избрала для себя дочка Н.А. Мальченко Виктория Кикина, какая в настоящее время проходит ординатуру в Рязанском вузе и станет, скорее всего, врачом общей практики. Можно смело сказать, что медицина — это их семейная стезя.

Обычно врачи указывают на трудности в своём деле. Однако Н.А. Мальченко, наоборот, заговорила о самом приятном.

— Так радостно наблюдать за выздоравливающими людьми. Им легче становится, боль отступает, они счастливы и улыбаются. Это состояние автоматически переходит и на нас. Происходит своеобразный обмен положительной энергетикой. Думаю, так считают многие мои коллеги.

Тем выпускникам школ, кто собирается стать медсестрами или докторами, Надежда Александровна, награждённая многочисленными грамотами и благодарностями от здравоохранения Добринского района и Липецкой области, советует хорошо подумать. Утверждает, что медики, прежде всего, должны любить людей, а опыт приходит с годами при желании стать хорошим медработником, какому будут говорить спасибо его вылечившиеся пациенты.