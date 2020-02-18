Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» пройдет в ЛГТУ

Международный инженерный чемпионата «CASE-IN», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», пройдёт в ЛГТУ 20 февраля. Университет завоевал право открыть чемпионат, выиграв конкурс среди вузов, команды которых стали чемпионами «CASE-IN» в 2019 году.

«Вуз активно сотрудничает с промышленными предприятиями, студенты востребованы и успешны, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Высокий уровень профессиональной подготовки липецких специалистов является основой для инновационного развития экономики региона».

Одновременно с открытием нового сезона чемпионата «CASE-IN» в ЛГТУ пройдёт и первый отборочный этап Студенческой лиги «CASE-IN» по металлургии. В соответствии с кейсом «Выбор технологии» участники представят технологию переработки вторичного ванадийсодержащего сырья, обосновав экономическую эффективность и экологическую безопасность своего решения.

Победители отборочного этапа отправятся в Москву для участия в финале. А победители финала чемпионата получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.