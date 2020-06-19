МФЦ начнут принимать заявки для участия в «Мобильном избирателе» с 20 июня

Липчане могут подать заявление в центры «Мои документы», чтобы принять участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения. Оставить соответствующую заявку можно будет 20 и 21 июня без предварительного уведомления. МФЦ будут работать с 8.00 до 14.00.

Эта услуга предоставляется во всех 23 структурных подразделениях МФЦ в порядке живой очереди. Кроме того, заявления будут принимать участковые территориальные избирательные комиссии и Единый портал госуслуг до 14 часов 21 июня.

Механизмом «Мобильный избиратель» уже воспользовались 4598 участников голосования. Из них 1409 обратились в УИК, 44 – в ТИК и 206 – в МФЦ. Документ о голосовании по месту нахождения подается один раз. В случае, если будет выявлено, что гражданин написал более одного заявления, действительным считается первое.

Все пункты приема заявлений снабжены антисептиками. Выданы средства индивидуальной защиты. На полу помещений нанесены специальные разметки для соблюдения дистанции между пришедшими людьми. Процедура оформления заявления проходит бесконтактно.

Оператор пункта не берет в руки паспорт гражданина, предусмотрены индивидуальные шариковые ручки. Каждый час во время технического перерыва рабочее помещение проветривается и обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля включительно — для удобства и безопасности граждан. В любой из семи дней можно проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую комиссию до 17 часов 1 июля. До 14 часов 21 июня заявление о голосовании вне помещения для голосования можно подать через ЕПГУ.

На все интересующие жителей региона вопросы избирательная комиссия Липецкой области готова ответить по телефону информационной линии — (4742) 22-87-07.