МФЦ реализует прием заявлений в Фонд капитального ремонта Липецкой области

В рамках внедрения новой системы работы в прошлом году осуществлена реализация приема обращений граждан в Фонд капитального ремонта Липецкой области через Единую диспетчерскую службу. Там все обращения структурированы по формату, уточнили в фонде. Это позволило значительно сократить время ответа, которое теперь составляет от одного до пяти рабочих дней по вопросам формирования программы капитального ремонта, учета взносов, и до 10 дней по вопросам выполнения работ по капитальному ремонту.

Также в октябре прошлого года Фонд капитального ремонта Липецкой области и МФЦ запустили совместный сервис для приема заявлений граждан. Решение помогло сделать доступным предоставление услуг, в первую очередь, для граждан отдаленных районов Липецкой области.

На сегодняшний день за три месяца услугами в офисах МФЦ уже воспользовались почти 500 липчан. При этом отмечается тенденция роста количества обращений в отделения «Мои документы» и параллельное снижение обращений в офис по приему граждан Фонда капитального ремонта Липецкой области.

Также в центрах «Мои документы» можно внести изменения в сведения о владельце недвижимости, о площади жилого помещения в многоквартирном доме, о корректировке доли/долей собственности, получить консультацию о работах и сроках проведения капитального ремонта.

Спланировать визит в многофункциональный центр можно заранее, оценив степень загруженности того или иного филиала, можно с помощью интерактивного навигатора на официальном сайте учреждения https://umfc48.ru. Здесь также можно найти полный перечень услуг, оказываемых в МФЦ.