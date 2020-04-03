Минстрой РФ признал Липецк, Елец и Грязи комфортными для жизни

Липецк, Елец и Грязи признаны Минстроем РФ комфортными для жизни граждан. По расчётам специалистов, в этом году индекс качества городской среды в этих населённых пунктах повысился почти до 200 баллов.
Баллы складываются по итогам исследования по 36 индикаторам. Среди них — благоустройство, качество общественных пространств, состояние жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченность коммунальной инфраструктурой, уровень безопасности дорог.
Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале. Затем значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Максимальное значение индекса — 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.
Индекс качества городской среды не является рейтингом. Его используют региональные органы власти для определения приоритетных шагов по повышению комфортного и безопасного проживания граждан в условиях города.
«К 2024 году Президент России поручил главам субъектов повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Таких результатов мы сможем достигнуть во многом благодаря успешной реализации национальных проектов», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.
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