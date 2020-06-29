Минстрой России высоко оценил работу по реализации нацпроекта в Липецкой области

Минстрой России подвел промежуточные итоги работы администрации Липецкой области в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

С апреля 2020 года в Липецкой области выдано 270 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 490 млн рублей. Именно столько семей приобрели квартиры в новостройках по специальной ставке – от 6,1% до 6,5% годовых.

Президентскую инициативу по предоставлению льготной ипотеки активно поддержали 12 филиалов банков и более десяти застройщиков региона. Липецкая область продолжает активное выполнение Программы господдержки в приобретении и строительстве жилья.

В новом микрорайоне Липецка – «Европейский» по программе «Стимул» активными темпами строится современная школа бассейном на 800 учащихся. Под нее отведена площадь в 23 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание рассчитано на 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Сейчас ведутся работы по устройству бетонных полов, идет монтаж плит перекрытия, гидроизоляция стен, монтаж фундаментов спортзала. Строительство школы имеет большое значение. В Европейском возводится новый жилой комплекс, а школы в соседних районах заполнены детьми.

Липецкая область одна из первых в стране приняла участие в уникальной схеме софинансирования энергоэффективного капремонта многоквартирных домов, что позволяет снизить расходы на квартплату. К энергоэффективным мероприятиям относятся такие виды работ, как утепление кровли, фасада, установка автоматизированных тепловых пунктов (АТП).

Специалисты подсчитали, что средний показатель экономии после установки АТП составляет более 28% – это снижение платежей за тепловую энергию на 1-2 тысячи рублей в месяц для каждой семьи. Затраченные средства на мероприятия по установке АТП могут быть компенсированы за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

К 2024 году президент России поручил главам субъектов повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Города Липецк, Елец и Грязи досрочно достигли среднего значения индекса качества городского среды и признаны комфортными для жителей. Показатель складывается в результате исследования по 36 индикаторам. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Регион входит в топ субъектов по соотношению поданных и одержавших победу заявок во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В этом году в федеральную конкурсную комиссию будут направлены несколько проектов. Липецкая область подготовила четыре заявки от городов Грязи, Лебедянь, Задонск и Усмань. Ранее федеральные гранты получили объекты по благоустройству набережной реки Дон в Данкове, сквера имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине.