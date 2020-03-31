Митрополит призвал воздержаться от посещения храмов, а богослужения будут транслировать на телевидении

Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к верующим с просьбой временно воздержаться от посещения храмов и совершать молитвенные правила дома.

Днем ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести на территории региона режим полной самоизоляции с целью предотвращения распространения коронавируса.

Глава Липецкой митрополии попросил верующих отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и отметил, что некоторые богослужения 5-й недели Великого поста, на которых будет совершаться чтение Великого канона прп. Андрея Критского (1 апреля) и акафистное пение Пресвятой Богородице (3 апреля), будут транслироваться по липецкому телевидению при содействии администрации Липецкой области.

Источник: Липецкая митрополия.